إدراج زيت زيتون مصري ضمن الأفضل عالميا

حصدت شركة مصرية ثلاث جوائز ذهبية للعام الثالث على التوالي في المسابقة العالمية (NYIOOC) لأفضل زيت زيتون في العالم التي تستضيفها مدينة نيويورك كل عام، ليحصد زيت الزيتون المصري جوائز التميز كمنتج بكر وصافي بدون أي زيوت مخلطة أو إضافات لأصناف زيت الزيتون من (البيكوال، كورنتينا، بيشولين).

وتعد مسابقة نيويورك العالمية لزيت الزيتون (NYIOOC) أهم المسابقات العالمية المرموقة في هذا المجال، حيث تفوق الزيتون المصري على 900 نوع مشارك في المسابقة من أفخر أنواع زيت الزيتون النقي من 26 دولة.

وقام فريق من الخبراء العالميين بتصنيف الأنواع المشاركة في المسابقة، بالإضافة لمجموعة من المتخصصين والذواقة الهواة ولجنة التحكيم رفيعة المستوى وعدد من الطهاة العالميين، حيث تضمنت معايير التصنيف كل من: شهية الطعم، ودرجة الحموضة، والمرارة، مع ملاحظة واستبعاد أي زيت به عيوب لا يُسمح بوجودها في زيت الزيتون البكر الممتاز.