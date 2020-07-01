عوض تاج الدين: كورونا سيظل موجودا.. وستظهر منه سلالات جديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا كان متواجدا من قبل، وليس فيروس مُكتشف حديثًا، لكن السلالة الموجودة، هي التي تعتبر جديدة، "كورونا جه قبل كدة في العالم، وعمل مشاكل زي السارس في 2003، ومتلازمة الشرق الأوسط في 2014، لكن كانت إصاباته محدودة، وفي مناطق محدودة".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي عبر ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن فيروس كورونا موجود، وستظهر منه سلالات جديدة، مؤكدا أن فيروس كورونا، احتمال كبير أن يظل موجودا، مثله مثل إنفلونزا الخنازير، والعديد من الفيروسات الأخرى.

وأشار إلى أن مناعة المواطنين تكون أفضل، كما أنه إذا تم اكتشاف تطعيم يكسب الشخص مناعة ضد الفيروس، موضحا أنه لا يوجد ما يثبت أن الفيروس سيختفي تماما، ولكن يظل موجودا من ضمن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأوضح أن التجارب السريرية تجرى في مراكز المتواجد فيها حالات كورونا، وتجرى للحالات الشديدة أو المعزولة، أو التي حدثت بها فشل في الجهاز التنفسي، لافتا إلى أن التجربة الإكلينيكة السريرية لها قواعد معينة، وتجرى في النهاية إحصائيات طبية دقيقة تحلل تلك النتائج بدقة.