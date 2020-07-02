نيسان تطلق خدمات Shop@Home الجديدة للتسوق عبر الإنترنت

في استجابة للتحديات الكبيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت شركة نيسان بإطلاق خدمات جديدة تمكنهم من إجراء كافة الخدمات وطرح الأسئلة وعمل الحجوزات المتعلقة بزيارة الموزع المعتمد عن طريق الانترنت بينما هم في سلام وآمان بمنازلهم.

وتتضمن الخدمات الجديدة صالة عرض افتراضية متكاملة تسمح للعملاء القيام بجولة 360 درجة عبر الانترنت في صالات العرض للتعرف على السيارات، ويوجد أيضاً خيارات متعددة للشراء، هذا بجانب خاصية طلب إعادة الاتصال بالعميل.

وجمعت شركة نيسان خدماتها الرقمية والخدمات التي تجرى عن بُعد تحت مظلة جديدة باسم Shop@Home في مواقعها الالكترونية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب إفريقيا وتركيا والهند.

وبالنسبة للعملاء الذين يفضلون التجربة الفعلية لسيارات نيسان، فيمكنهم طلب تجربة قيادة السيارة Qashqaiالمنزلية ، حيث تقوم الشركة بتوصيل السيارة لمنزل العميل وإرجاعها مرة أخرى، ويمكن للعملاء الحاليين لشركة نيسان إجراء الصيانة سياراتهم في المنازل كذلك.

ومن جانبه قال غيوم كارتييه، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند في شركة نيسان، " توفر الخدمات الرقمية الجديدة إمكانيات هائلة لتطوير عملية شراء السيارات والحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالسيارات."

وأضاف كارتييه، "قمنا في نيسان بالاستماع للعملاء خلال تلك المرحلة التي تتسم بالعديد من التحديات، وطورنا مجموعة من المميزات والخدمات عبر الانترنت للسماح للعملاء باختيار السيارات والمقارنة ما بين سيارة وأخرى، وحتى إتمام عملية شراء السيارات بينما يكون العملاء في سلام وآمان تام في منازلهم."

وتتضمن خدماتShop@Home في مواقع نيسان الالكترونية قسم مخصص بكيفية الحفاظ على صحة وسلامة العملاء والوقاية من وباء كوفيد-19. ويحتوي هذا القسم على أنشطة عائلية تتسم بالمرح والتي يمكن القيام بها أثناء فترة الحظر، والعديد من النصائح للحفاظ على الصحة، وتحديثات حول إسهامات نيسان في مكافحة انتشار الفيروس تحت أسم " مستجدات COVID-19 "

تتضمن خدمات "Shop@Home"، (صالة عرض افتراضية، إجراء الصيانة للسيارات في المنازل، تجربة قيادة Qashqai المنزلية ، عمل الحجوزات عبر الانترنت، تحديثات حول كوفيد-19 ) من أجل تجربة تلك الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها نيسان، قم بزيارة https://en.nissan.com.eg/.