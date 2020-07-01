مستشار الرئيس: بنسبة قليلة كورونا قد يظل في أجسام البعض 28 يوما

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن متوسط الإصابة بفيروس كورونا تتراوح من 7 إلى 8 أيام، ووصلت في بعض الحالات إلى 14 يومًا.

غير أن هناك حالات يظل فيها الفيروس إيجابيًا لفترة أطول، وهذا يرجع لسببين، الأول أن الفيروس يظل بداخل المريض، والثاني أن بواقي الفيروس تظل موجودة في الجهاز التنفسي أو الجسم، ولكنها تكون غير نشطة، فتظهر العينة أنه ما زال إيجابيًا، ولذلك فإن فترة عزله تكون أطول حتى تتحول لسلبية، حسبما ذكر "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم.

وأضاف أن هناك بعض الحالات المصابة يظل الفيروس بها لمدة 28 يومًا، ولكنها نسبة قليلة جدًا من الحالات، "لو العيان عنده حساسية في أنفه، أو صدره، أو بعض الآلام في العضلات، دي بتبقى بواقي من الأعراض اللي كانت موجودة".