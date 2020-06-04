الأوراق اللازمة لصرف الدعم المادي لمصابي وشهداء كورونا من البيطريين

أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لصرف الدعم المادي للمصابين من الأطباء البيطريين بفيروس كورونا، وأسر شهداء الأطباء البيطريين، وذلك من منطلق المسؤولية والواجب المهني والمعنوي والمادي من النقابة العامة تجاه الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية.

المستندات المطلوبة في حالة الإصابة لصرف عشرة آلاف جنيه

1- تقرير طبي أصل من مستشفى حكومي موضحا به الإصابة، مرفق به نتيجة تحليل مسحة اختبار فيروس كورونا، معتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة.

2- صورة كارنيه النقابة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- رقم حساب بنكي.

5- سداد اشتراك النقابة لعام 2019م.

المستندات المطلوبة في حالة الوفاة لصرف خمسين ألف جنيه

1- تقرير طبي من مستشفى حكومي موضحا به سبب الوفاة بفيروس كورونا أو أصل من تصريح الدفن موضحا به سبب الوفاة.

2- أصل شهادة الوفاة.

3- صورة كارنيه النقابة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- سداد اشتراك النقابة لعام 2019.

6- أصل إعلام الوراثة.

7- رقم حساب بنكي للمستفيدين.

وأشار إلى أنه يتم إرسال الأوراق عن طريق البريد السريع، أو بريد مسجل بعلم الوصول على عنوان النقابة العامة، أو عن طريق مندوبي النقابات الفرعية مع إرفاق طلب باسم الأمين العام لصرف الإعانة، ورقم موبایل للتواصل.