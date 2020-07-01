"كورونا": تسجيل 59 إصابة فى القليوبية و55 بالسويس.. وتعافى 20 ببنى سويف

سجلت محافظة المنوفية سقوط «شهيد» جديد بين أفراد الأطقم الطبية اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، فى الوقت الذى شهدت فيه مستشفيات ومراكز العزل بالمحافظة خروج 15 حالة شفاء جديدة، على مدار الساعات الـ24 الماضية، بينما أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بمحافظة القليوبية، وتسجيل 55 حالة إصابة بمحافظة السويس، وارتفاع إجمالى المصابين فى دمياط إلى 866 حالة، منذ بداية «جائحة كورونا» حتى اليوم.

وفاة وكيل "حميات منوف".. وإخلاء مستشفى "النجيلة" ونتائج 82 من طاقم العمل "سلبية".. و866 حالة إجمالى إصابات دمياط

ونعت مديرية الصحة بالمنوفية الدكتور محمد أحمد حسب النبى، وكيل مستشفى الحميات بمدينة منوف، ووصفته فى بيان أصدرته اليوم، بأنه «كان نموذجاً للإنسانية والإخلاص فى العمل»، كما نعت نقابة أطباء المنوفية الطبيب الراحل، وذكرت فى بيان لها أن «شهيداً جديداً» من بين أعضائها، وتقدمت بالتعازى إلى أسرة الدكتور «حسب النبى»، الذى أصيب بفيروس «كورونا» أثناء عمله فى تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالفيروس المستجد داخل مستشفى «حميات منوف».

كما أكد مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، الدكتور عبدالبارى العجيزى، أن مستشفيات ومراكز العزل على مستوى المنوفية سجلت خروج 15 حالة شفاء جديدة اليوم، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أنه يجرى متابعة العمل فى جميع المستشفيات بشكل مستمر، لمعرفة احتياجات كل مستشفى من الأدوات الطبية والوقائية، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت تشهد تراجعاً فى أعداد الإصابات بشكل عام، سواء بالنسبة للمصابين الذين يجرى احتجازهم بالمستشفيات، أو حالات العزل المنزلى.

وسجلت القليوبية 59 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» اليوم، بالإضافة إلى 5 حالات استقبلتها مستشفيات المحافظة من المحافظات المجاورة، فضلاً عن 6 حالات وفاة، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل إصابة على مستوى المحافظة، بواقع 15 حالة جديدة، ثم مركز شبرا الخيمة، الذى سجل 14 إصابة، ومركز ومدينة طوخ بمعدل 11 حالة، بينما لم تسجل مدينة العبور أى إصابات جديدة.

وبينما أعلنت مدير مستشفى بنها التعليمى، الدكتورة أمنية محمود خليفة، عن تعافى 5 حالات من المصابين بفيروس «كورونا»، بعد تماثلهم للشفاء، وغادروا بالفعل إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من بروتوكول العلاج، فقد شدد محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى «كفر شكر» المركزى، لاستقبال حالات المصابين بفيروس «كورونا» خلال الفترة القادمة، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ اليوم، شملت مدن بنها وكفر شكر وحى شرق شبرا الخيمة.

وحرص «الهجان» على تفقد مستشفى «كفر شكر» لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تشغيل المستشفى رسمياً، بطاقة 230 سريراً، من ضمنها 14 سرير رعاية مركزة، حيث اطمأن المحافظ إلى استمرار أعمال التركيبات الكهربائية، حيث من المقرر إطلاق التيار الكهربائى اعتباراً من يوم الأحد القادم، كما يجرى فرش غرف المستشفى، واستكمال تجهيزات أقسام الأشعة، حيث يجرى تركيب جهاز الأشعة المقطعية، وتجهيز معمل التحاليل الطبية، وتركيب الأجهزة الخاصة بأقسام العيادات الخارجية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة يومياً، وتكثيف العمل، حتى يتم تسليم المستشفى جاهزاً للتشغيل فى المواعيد المحددة، كما وجه بتكليف وكيل وزارة الصحة بالبدء فوراً فى توريد وتخزين الأدوية الخاصة بحالات «كورونا» فى المخازن المعدة لذلك بمبنى المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة، سواء للطاقم الطبى أو للمرضى الذين من المقرر أن يستقبلهم المستشفى هذا الشهر.

وفى السويس، أعلنت مديرية الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المسجلة فى المحافظة إلى 1459 حالة، بينما سجلت المحافظة 3 وفيات جديدة اليوم، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 96 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء نحو 789 حالة، فى الوقت الذى ما زالت فيه 519 حالة قيد العلاج، فيما قامت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة «كورونا» بالمرور على مختلف المستشفيات بالمحافظة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وأعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعافى 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس «كورونا»، وخروجهم من مستشفى «ناصر» العام، وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، إن المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، يحرص على متابعة «ملف كورونا» لحظة بلحظة، لتذليل أى عقبات قد تواجه سير العمل بالمنظومة، فيما أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة فى دمياط لـ«الوطن» أن إجمالى عدد المصابين على مستوى المحافظة، بلغ 866 حالة، حتى اليوم.

وفى محافظة مطروح، أكد مدير مستشفى «النجيلة»، الدكتور محمد أبوطالب، أنه تم إخلاء المستشفى من جميع المصابين، بعد انتهاء عمله كمركز للعزل الطبى، وتم خضوع جميع العاملين من طواقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة، وعددهم 82 شخصاً، للفحص الطبى، وجاءت جميع النتائج سلبية، مشيراً إلى أن المستشفى يخضع حالياً لعملية صيانة شاملة، على أن يستأنف استقبال المرضى، بجميع الأقسام، اعتباراً من الأسبوع المقبل.