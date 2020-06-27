"كورونا": الأطقم الطبية تودِّع المتعافين بالورود في الدقهلية

كثَّفت الأطقم الطبية جهودها فى مستشفيات العزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وفقاً للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين بعد تحوُّل نتائج تحليل المسحات من إيجابية إلى سلبية، مقابل تسجيل إصابات ووفيات جديدة بالفيروس فى مختلف المحافظات، وسط مناشدات من الأجهزة المعنية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

فى الدقهلية، ودَّعت الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحى بـ«تمى الأمديد» 18 متعافياً بباقات الورد واحتفال بالبالونات وإضفاء جو من الفرحة والبهجة وإطلاق الزغاريد تعبيراً عن سعادة الجميع، وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، إن 18 متعافياً خرجوا من مستشفى العزل وسط فرحة عارمة بشفائهم التام والعودة لذويهم، فيما قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن المساجد المخصص لها أئمة سيجرى فتحها تحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة، وشدد على ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّى سجادة صلاة شخصية ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.

وأعلن مستشفى قنا العام للعزل عن تعافى ١٥ حالة جديدة وخروجها من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية، وأكد الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، أن ١٥ متعافياً غادروا المستشفى بعد تحوُّل نتائج تحاليل المسحات من إيجابية إلى سلبية، ليصبح إجمالى عدد المتعافين بالمستشفى ٧٣ حالة، وأوضح «الديب» أن المستشفى بأطقمه الطبية وجميع العاملين يبذلون ما فى وسعهم لخدمة المرضى بما يسهم فى تعجيل الشفاء، لافتاً إلى أن مصابى «كورونا» يحظون برعاية طبية متكاملة وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وصرّحت إدارة مستشفى إسنا، المخصص للعزل فى الأقصر، بخروج 20 حالة بعد تحوُّل نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وقالت إدارة المستشفى، فى بيان لها، إن من بين المتعافين حالتى ولادة قيصرية، وإن المتماثلين للشفاء خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ«pcr»، وثبت شفاؤهم، رغم أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة، وبهذا العدد يصل إجمالى المتعافين بالمستشفى، منذ تخصيصه لعزل مصابى الفيروس، إلى 772 متعافياً.

وفى الأقصر، أعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية فى الطود، عن خروج 7 من الحالات بالنزل، عقب تعافيهم وشفائهم، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين الموجودين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة.

وأكدت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، تعافى وخروج 25 حالة من المستشفى وتوجههم إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقاً للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى، وأضافت «محمود» أن المستشفى مستمر فى تقديم جميع الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى «كورونا» بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوى، وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان، وأوضحت أن عدد حالات التعافى من الفيروس ارتفع إلى 66 حالة منذ تحويل المستشفى كمكان لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن.

وتماثلت للشفاء 12 حالة جديدة من العزل الصحى بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة ونزل الشباب الدولى، فيما شارك المئات من الأهالى فى نظافة وتعقيم المساجد استعداداً لعودة الصلاة الجماعية بنسبة 25% من طاقة المساجد تنفيذاً لقرارات الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى الشرقية، غادر ٧١ متعافياً مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى ١٦٣٩ حالة بالمحافظة حتى الآن، وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبَل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

إصابة مدير مستشفى "حميات أشمون" بالفيروس.. و"أطباء المنوفية" تنعى طبيباً توفى بـ"كورونا" فى السعودية

ونعت نقابة الأطباء بالمنوفية، فى بيان لها، أمس، الدكتور صادق الأشوح، الذى وافته المنية أثناء عمله فى أحد مستشفيات السعودية متأثراً بإصابته بالفيروس، فيما أُصيب الدكتور محمد سلامة، مدير مستشفى حميات أشمون، وجرى عزله منزلياً لتطبيق إجراءات العزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المخالطين.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن 4 مصابين توفوا، وتم تسجيل 13 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الحالات الإيجابية المسجلة إلى 237 حالة، بينهم 18 حالة وفاة منذ بداية الأزمة، وأكد «الزملوط» تعافى حالتين بعزل حميات مستشفى الداخلة العام، بإجمالى 126 حالة شفاء، لافتاً إلى انتهاء مدة العزل المنزلى لـ٢١ مواطناً من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى، وشدد المحافظ على جميع الإجراءات الوقائية والالتزام بالعزل المنزلى لمدة ١٤ يوماً للمخالطين لحين التأكد من سلامتهم.

وفى شمال سيناء، ارتفعت أعداد المتعافين إلى ٤٢ حالة غادرت مستشفى العزل منذ بدء الجائحة، فيما احتجزت مديرية الصحة ٣٦ حالة إيجابية، ووصل عدد الحالات المحتجزة منزلياً إلى ١٤ حالة، والحالات المحتجزة فى مستشفى العريش العام ٥ حالات، وفى مستشفى بئر العبد ٣ حالات، وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن عدد الحالات المتوفاة وصل إلى ٧ حالات منذ بداية الجائحة.

فيما كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوى حرجة وما زالت تعانى من مشاكل فى التنفس وموجودة على جهاز التنفس الاختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة، ولا يمكن إزالة الجهاز بأى حال من الأحوال فى الوقت الراهن؛ لأن نسبة الأكسجين فى الدم من غير الجهاز أقل من 55، والجهاز يقوم بتعويض النسبة الطبيعية لكى تتنفس بشكل عادى ودون توقف للرئتين، والحالة كما هى ويتم منحها أدوية للنوم لكى لا تشعر بصعوبة الجهاز، وهى فى معظم الوقت نائمة، وأشارت المصادر الطبية إلى أن المسحات التى تم سحبها من الفنانة رجاء الجداوى إيجابية، وأن المسحات لا تهم فى الوقت الحالى نتيجة دخولها فى مشكلة أخرى وهى تليف الرئتين.

فى سياق متصل، تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمراً صحفياً عن بُعد، اليوم السبت، وحددت النقابة 3 بنود لعرض رؤية النقابة فيها؛ أولها تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء، بالإضافة إلى مناقشة أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب، وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة العامة للأطباء تلقت نحو 950 طلباً من الأطباء لصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بإصابات فيروس كورونا، كما سجلت النقابة 98 شهيداً حتى الآن.

وأضاف أن النقابة حددت 4 تحفظات على المسودة الأخيرة للائحة امتحان مزاولة المهنة، فى خطاب تم إرساله للدكتور مجدى الصيرفى، رئيس لجنة إعداد اللائحة المنظمة لامتحان مزاولة المهنة الجديد بوزارة الصحة، وطالبت بإعادة النظر فيها، والأخذ بتحفظات النقابة قبل إقرارها بشكل نهائى، وهى أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء فترة الامتياز فقط، وليس امتحاناً فى المواد العلمية التى درسها بالكلية، وطالبت بعدم تضمين درجات الامتحان ضمن المجموع المحتسب عند التكليف أو النيابات بوزارة الصحة، حيث إنه يجب أن يتم الاعتماد على المجموع التراكمى للتخرج بالكلية، ودعت إلى أن يُعقد الامتحان إلكترونياً فى يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب، ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق 50%، وأن يُعقد الامتحان أربع مرات سنوياً، ويكون أول مرتين لدخول الامتحان بدون مصاريف.