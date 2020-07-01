في ذكراها السابعة.. تمرد تجيب: ماذا كان سيحدث لو لم تنجح ثورة 30 يونيو؟

أجابت حركة تمرد، على سؤال حول ماذا كان سيحدث لو لم تنجح ثورة 30 يونيو؟

وقال محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، لـ"الوطن": لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، كان مصيرنا نحن فى حركة تمرد، أننا سندفع حياتنا ثمنا لهذا الطريق الذى سلكناه، فهذا التنظيم الإرهابى، لم يكن ليصمت تجاه 30 يونيو، ولو لم تحقق الثورة نجاحها، لربما كانت حياتنا هى الثمن.

وأضاف: أنا مدين للشعب المصرى، ومدين للقوات المسلحة ومدين للرئيس عبدالفتاح السيسى بحياتى، لقد تلقينا تهديدات عديدة قبل وبعد 30 يونيو، وتلقينا رسائل تهديد عبر هواتفنا المحمولة، من أرقام مجهولة.

وتابع: بالنسبة للدولة، لو لم تنجح الثورة كنا سنجد أنفسنا فى نموذج شديد السوء، وأسوأ مما جرى فى نظام الحكم الإيرانى، وكنا سنرى المشانق معلقة للتيار المدنى كله المختلف مع الإخوان، وكان سيتم أخونة كل مؤسسات الدولة، والتحكم فى كل مفاصلها، وسيصبح الدم أسهل شيء، وكان سيتم تصفية كل خصوم الجماعة بدم بارد، وستعمل جاهدة على أخونة الدولة بشكل كلي.