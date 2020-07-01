مدير عزل بنها التعليمي: "احنا مش بنعرف نفرق بين البرد وكورونا حتى الآن"

قال الدكتور باسم سعد، مدير العزل بمستشفى بنها التعليمي، إن كل ما مريض كورونا يتم معالجته مبكرا، تكون النتيجة معه ممتازة، "احنا مش بنعرف نفرق بين كورونا من الإنفلونزا العادية من دور البرد حتى الآن، وأي عيان بيشتكي بنعتبره كورونا".

وأضاف "سعد" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "من الجاني؟"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، "العيان اللي بيشتكي من تكسير أو دور برد أو احتقان في الزور أو فقدان لحاسة الشم، آيا كان ببدأ معاه علاج علطول"، موضحا أن أعراض المريض التنفسية، قد تظهر مبكرا أو تظهر بعد 8 أيام.

وتابع: "أفضل إن العيان لما يشتكي في الأول، وطالما حالته مستقرة يبدا علاجه ونتابع معاه، بعد 8 أيام لو حالته فيها أي مشكلة، بطلب منه أشعة الصدر، ممكن أول يوم يجي يعمل أشعة الصدر وأقوله المقطعية بتاعتك كويسة، وبعد 7 أو 8 أسمع أن العيان يكلمني ويقولي سليم".

وأكد أن المسحة هي التي تشخص الفيروس، موضحا أن المسحة لها شروط وطريقة لأخذها في حالة عدم وجود أحد الشروط تكون المسحة خادعة، "العيان ممكن يبقى عنده كورونا والمسحة تطلع سلبية"، ويرجع ذلك إلى أنه يمكن أخذ المسحة من المريض، ويتم تركها يومين أو ثلاثة لحين إرسالها للمعمل فتصبح غير حقيقية، كما أنه يجب من يجري المسحة طبيب أنف وأذن وليس فني معمل.