4 جنيهات.. انخفاض في أسعار الذهب في نهاية اليوم بالبورصات العالمية

انخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الأربعاء، بالبورصات العالمية، والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، ووصلت قيمة الانخفاض حوالي 4 جنيهات، ليسجل عيار 24 مبلغ 907 جنيهًا، مقابل 911 جنيهًا صباح معاملات اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 905 و907 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 792 و794 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 679 و681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و352 جنيها.