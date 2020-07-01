"كل 5 مع بعض وملازم مجانا".. مراجعة "عمرو" للتاريخ في الثانوية العامة

مؤازرة طلاب الثانوية العامة يتعامل معه المصريون على أنه فرض عين، لحرصهم على مستقبلهم وصحتهم، أثناء أداء الامتحانات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". كلٌ يقدم أقصى ما يستطع، لذا أقدم مدرس التاريخ عمرو جمال على خدمة طلابه وغيرهم من الدراسين بالصف الثانوي من خلال تقديم المراجعات في مادة التاريخ مجانا، سواء باللقاء المباشر أو الحصول على ملزمة.

قبل أربعة أشهر، وتحديدا منذ أن علقت الدراسة في المدارس، قرر المعلم الشاب في محافظة الجيزة، أن يستكمل دوره مع طلابه وقدم فيديوهات لشرح التاريخ للثانوية العامة وكذلك الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية من خلال موقع "يوتيوب"، وقرر استكمالها لتكون أرشيفًا للطلاب يعودون إليه في أي وقت وهو ما عزم على تنفيذه.

وهذه المرة يؤازر عمرو طلاب وغيرهم من طلبة الثانوية العامة في امتحان التاريخ المقرر أن يؤدوه في 7 يوليو المقبل، بإعلانه أنه مستعد بتقديم مراجعة في المادة وملزمة لغير المقتدرين مجانا، موجها مساعدته لكافة الطلاب في المحافظة.

يوفر عمرو مكانا للطلاب، ويشرح ماهية التواصل، لـ"الوطن"، بأن كل مجموعة ستضم 5 طلاب فقط في مكان كبير تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وإذا كان من بين الطلبة مَن يخشى النزول فسوف يوفر لهم "الملزمة" ويتابعم عن طريق التواصل عبر الإنترنت إذا كان لديهم أي أسئلة، ولو تكن لديهم إمكانية لذلك سيذهب لهم حيثما كانوا ويراجع معهم فرادى.

"الأونلاين في المراجعات مقبول إذا كان هناك تواصل مباشر عن طريق تطبيقات "زووم" أو "اسكايب"، الشرح لا يتطلب ذلك بينما المراجعة من الضروري التواصل المباشر فيها، لسماع أسئلتهم والرد عليهم، لأن الوقت حساس بالنسبة لهم، بخلاف توترهم، فتلك تكون الوسيلة الفضلى.