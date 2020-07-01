جلسة طارئة لمجلس أمناء تعليم المنوفية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

حضر، اليوم، أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الاجتماع الطارئ لمجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة.

وطالب "سويد" مجلس الأمناء بتفعيل دور المجلس للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، والوقوف صفًا واحدًا كداعم رئيسي في نجاح منظومة التعليم.

وخلال الاجتماع، وجه "سويد" الشكر لقيادات وضباط وأفراد منظومة الأمن بالمنوفية، لقيامهم بمهمة تأمين وحفظ الأمن والأمان بمحيط اللجان، وكذلك خطوط سير سيارات توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

من جانبه، أثنى الدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية، على الأداء المنضبط والإدارة الحكيمة لمديرية التربية والتعليم في عملية الامتحانات في ظل الظروف الراهنة.