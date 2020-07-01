ضبط 7 أشخاص لمشاركتهم منشورات تتضمن زعمهم توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".. فقد تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب تحريات ومعلومات مُكثفة وتقنين الإجراءات من ضبط خمسة أشخاص (مقيمين "الغربية، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة") لقيامهم بنشر مشاركات عبر التطبيقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت تتضمن زعمهم وقدرتهم على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير حصولهم على مبالغ مالية، وعُثر بحوزتهم على الهواتف المحمولة المستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع ، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن نشاطهم غير المشروع والمشاركات المشار إليها .

ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيس بوك"

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.. أسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)..

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.

كما تم ضبط (طالب ، مقيم دائرة قسم شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة، وضبط بحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.