وزير البترول الأسبق: إعلان تفاصيل حقل الغاز الجديد بعد 12 شهرا

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الوزارة عادة لا تعلن عن استكشافات البترول أو الغاز الجديدة، لكن الشريك الأجنبي، وهو ما تحدث عن استكشاف الغاز اليوم، لأنه مسؤول عن عمليات البحث والاستكشاف تماما، ويبدأ يدخل الحقل في مراحل الاختبار، قبل ما يتحدث عن الاحتياطي وإنتاجه.

وأضاف "كمال"، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مدة اختبار الحقل، قد تصل من 8 إلى 12 شهر، ثم تبدأ بعد ذلك إقامة مشروع للتنمية، ويستغرق المشروع لإقامته في الظروف العادية 3 سنوات، ونظرا لأن الحقل الجديد قريب من الشاطئ، متوقعا الربط مع الآبار والخطوط القديمة ودخوله في تسييلات الإنتاج الحالية العام المقبل.

وأكد أنه لم يعلن عن احتياطي الغاز الجديد أو احتمالات الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الأرقام، يجب التعامل معها بحذر شديد، موضحا أن تلك الأرقام بالنسبة للشريك الأجنبي تغير من مركزه بالبورصة، وإذا صرح برقم غير صحيح تحدث له مشكلة تصل لرفع قضايا.