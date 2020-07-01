حبس منار فتاة "التيك توك" وصديقها 4 أيام بتهمة التحريض على الفسق

أمرت النيابة الكلية بشمال بنها، قبل قليل، بحبس المتهمة منار سامي المعروفة بـ "فتاة التيك توك" وصديقها الشهير بـ "زيكا"، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.

واعترفت المتهمة بتصويرها الفديويهات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحيا على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بصحبتها يدعى "زيكا" مسجل خطر سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض وأقراص مخدرة.