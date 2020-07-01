بسام راضي: موقع الرئاسة يتيح ميزة التجول داخل القصور بتقنية 360 درجة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الموقع الرسمي للرئاسة يقدم معلومات دقيقة جدا عن كل شيء خاص بالنشاط الرئاسي وعن كل شيء خاص بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي حدثت منذ 2014 إلى اليوم بشكل إطار موثق ودقيق ما تم إنجازه على مستوى الدولة.

وأضاف راضي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن المعلومات بالموقع تم تبويبها وسردها بشكل مدقق ومبوب بحيث أنها تكون في متناول الجميع، كما أن البحث يتخذ أشكالا متعددة بحيث يكون عن طريق الموضوع أو التاريخ أو بالوزارة أو القطاع أو العام ما يعطي فرص كبيرة للبحث.

وأوضح أن الموقع الجديد للرئاسة يتيح ميزة التجول داخل القصور الرئاسية التاريخية الشهيرة بتقنية 360 درجة، "تقدر تخش في الممرات والغرف كأنك بتتجول فيها وده متصور واقعيا تماما".