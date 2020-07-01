بسام راضي: الموقع الرئاسي يرد على الشائعات المتداولة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقع الرئاسة كان الغرض منه، توفير منصة إلكترونية حديثة تكون فى متناول الجميع، وتتميز بمصداقية ودقة عالية، ويكون بها كل المشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة، في الفترة من عام 2014 حتى الآن.

وأضاف راضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن التلفزيون له أهميته، وسيمثل موقع الرئاسة مع القنوات الفضائية، منظومة متكاملة تعمل على توصيل المعلومة للمواطنين، سواء داخل أو خارج مصر.

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن الموقع يرد على الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة، التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يراعي أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يصل إلى المعلومة بشكل ملائم وبسيط.