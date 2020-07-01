كورونا.. أكثر من 160 ألف إصابة تسجل يوميا في العالم

تجاوز عدد الإصابات اليومية بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حوالى 160 ألفا، وذلك منذ نحو 7 أيام، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرنس أكد فيه مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن 60% من مجمل الإصابات بمرض بكوفيد 19 التي أحصيت حتى الآن، تم إعلانها خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكد المسؤول الأممي، أن الطريقة المثلى للخروج من هذه الجائحة هي باعتماد مقاربة شاملة، داعياً إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي والعمل على رصد الإصابات وعزل المصابين، وحجر المخالطين وارتداء الكمامات الواقية.

وشدد جيبرييسوس، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الدول التي اعتمدت "هذه المقاربة الشاملة" نجحت في الحد من تفشي الجائحة.

وأوضح مدير المنظمة الأممية، أنه مهما كان الوضع في بلد ما، فهو قابل للتغيير. وأن لا يفوت الأوان على ذلك، وهذا هو أحد الدروس المستفادة من هذه الجائحة.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة إلى إيطاليا وإسبانيا اللتين واجهتا "وضعاً محبطاً" حينما كانتا بؤرتي الوباء في مارس الماضي، قبل أن تتمكنا من السيطرة عليه بفضل مزيج من القيادة الحسنة والتواضع والمشاركة الفعالة من كل أعضاء المجتمع ووضع مقاربة شاملة حيز التنفيذ، لكبح جماح تفشي الفيروس.