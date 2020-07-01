"الصحة العالمية": يجب الحفاظ على الأطفال ونفسيتهم خلال فترة كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنه يجب تقوية الأنظمة الصحية في العالم لمواجهة الأزمة كما يجب حماية الأطقم الطبية بشكل كبير فهي خط الدفاع الأول عن المواطنين من مضاعفات المرض.

وتابع "المنظري" خلال كلمته بمؤتمر للمنظمة اليوم أنه يجب مراعاة الأطفال وحمايتهم من الإصابات، وكذلك التخفيف عنهم في ظل الغلق الجزئي وفرض خطط التعايش التي لم تعيد الحياة لطبيعتها وهو ما يؤثر على نفسية الأطفال.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مناعة القطيع كلمة ليست في وضعها ونسميها مناعة الجماعة، وهذا سيحدث حتما خلال الفترة المقبلة مع التعايش مع وباء كورونا.

وتابعت خلال كلمتها مناعة القطيع كانت تطلق في وقت على بعض التجارب التي تجرى على لقاحات في وقت سابق وستحدث.