الظواهري: مصر ستصّعد ملف سد النهضة لمحكمة العدل الدولية حال عدم التفاوض

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، إن إثيوبيا لا تعترف بوجود اتفاق حول سد النهضة مع مصر والسودان، ودائما ما تذكر أن بناء السد ليس من أجل استهلاك للمياه بل لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن مصر وضعت عدة سيناريوهات من أجل استمرار التفاوض وتوليد السد للكهرباء دون أي ضرر لأيًا من الأطراف الثلاثة، ولكن أثيوبيا ترى أن السد في أرضها ولها الحق في إدارته كما تشاء.

وأضاف "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن نقطة الخلاف مع إثيوبيا كانت حول سنوات الجفاف، والمفاوضات التي اجريت في واشنطن كانت تسير على ما يرام حتى تراجعت إثيوبيا في آخر لحظة وكان هناك اتفاق بنسبة 90% حول البنود الفنية لسد النهضة، مؤكدًا أن مصر مصممه على عدم ملء السد إلا بعد اتفاق الثلاثة أطراف

وتابع: " قد نصعد قضية السد إلى محكمة العدل الدولية إذا لم نصل إلى اتفاق، وإذا قامت إثيوبيا بملء سد النهضة بمقدر متر مكعب يعد خرقا لاتفاق المبادئ".