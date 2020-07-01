وزير الري عن سد النهضة: أي حد عاقل عاوز ينمي شعبه هيتجاوب مع أطروحاتنا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر يهمها في مفاوضات سد النهضة مسألة فترات الجفاف فقط والجفاف الممتد، فمصر دولة جافة وتعيش على 5% من مساحتها، "لو كان عندنا أمطار زيادة كنا انتشرنا في مصر كلها، ولكن الناس متركزة حول الوادي والدلتا عشان نهر النيل"، موضحًا أنه حال حدوث جفاف في نهر النيل فذلك يمثل لمصر مشاكل جسيمة، كون حياة المواطنين متعلقة به، والتعامل مع فترات الجفاف من أهم النقاط التي تريد مصر أن تصل بها لحل مع إثيوبيا.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن مصر ترغب في التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول كيفية التعامل في فترات الجفاف، مثلما تتعاون مصر مع إثيوبيا في كيفية حصولها على كهرباء وتوليدها من السد بطرق سريعة من أجل إدخال عوائد، وكذلك تمكينهم من تجريب كافة معداتهم، "كل ده متساهلين معاهم فيه".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن هناك شيء جوهري لم يتم الاتفاق عليه أيضًا، وهو الإطار القانوني للاتفاق، "يعني إزاي يبقى الاتفاق ملزم للجميع، ولو اختلفنا نروح فين، ده جزء لم يتم الاتفاق حوله بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولكن طرح مصر مرن وتعاوني وكذلك طرح متكامل يسعى للتكامل بين الدول، وأي حد عاقل عاوز ينمي شعبه هيتجاوب مع الطرح المصري".