وزير الري: سد النهضة قد يدمر السدود السودانية حتى في حال عدم انهياره

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تأثير سد النهضة الإثيوبي على السودان، وتخوفات الخرطوم من هذا السد، فذكر أن ما يهم السودان هو أمان السدود كون ذلك سيكون له آثار جسيمة جدًا سواء في حالة انهيار السد أو لم يحدث انهيار، فالمحطة الواقعة بين الحدود السودانية الإثيوبية تستوعب مليار متر مكعب من المياه، وهو أعلى كمية مياه من الممكن يوميًا أن تصل من إثيوبيا إلى السودان.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه لو لا قدر الله في حالة وصول مليار ونصف متر مكعب من المياه للحدود السودانية حتى بدون انهيار السد سيؤدي ذلك إلى تدمير السدود السودانية، "السودان متخوف من احتمالية انهيار السد أو احتمالية أنه يطلع مياه زيادة، فهذا التفاوت بدون تنسيق يضر كثيرا بالسودان".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه لا يصح أن يتدفق 100 مليون متر مكعب من المياه من إثيوبيا إلى السودان في يوم، وثاني يوم يتدفق 600 مليون متر مكعب، هذا أيضًا يضر بالسودان وقد يؤدي إلى انهيار سدوده"، موضحًا أنه تم معالجه هذا الطرح وسيتم تقديمه خلال الاجتماع المنتظر قريبًا.