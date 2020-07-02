محافظ الشرقية يكشف تفاصيل فساد "الغشام": عمارات 15 طابقا بأسماء أموات

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن أشكال الفساد في منطقة أبراج الغشام المخالفة بمدينة الزقازيق والتي بلغ عددها 439 برجا.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنهم رصدوا وجود برجين باسم شخص متوفى منذ فترة طويلة، معتبرًا أن بناء هذه المنطقة شهد عملية فساد ممنهجة.

وكشف غراب أن هذه المنطقة فيها أبراج يصل ارتفاعها لـ14 و15 دور وذلك في شوارع عرضها 4 أمتار و6 أمتار فقط، لافتًا لوجود وقائع فساد شملت عمل محاضر مخالفة تضمن خروج المخالف براءة وأن يقوم المقاول ببناء البرج باسم شخص غير موجود أصلًا.

وأشار غراب إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليًا إجراءات تصحيحة تمامًا وغير قابلة للرجوع بسبب هذا الملف الذي تسبب في خسارة الدولة مليارات لتجريف التربة وضياع الرسوم وإهدار الشوارع.