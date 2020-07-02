وزير الري: إثيوبيا انتهت من بناء السد.. ونريد اتفاقا مكتوباً لطمأنة الشعبين

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة وانتهت من ذلك، ولكن ما تطلبه مصر والسودان هو طمأنة المواطنين والشعبين على أرض الواقع أن السد لن يضر الدولتين وذلك باتفاق مكتوب ومُحدد وليس من خلال الإعلام أو شركات العلاقات العامة، فدائما ما يخرج المسؤولون في إثيوبيا ويظهرون في الإعلام يتحدثون عن عدم تضرر أي من دولتي المصب من السد.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المسؤولين في إثيوبيا يقولون إن مصر لن ينقص منها كوب واحد من المياه، "ده كلام جميل، بس فين الاتفاق، في علاقات الشعوب اللي تمتد على مدار مئات السنين لازم يبقى الكلام ده موثق ومكتوب وده اللي يزيد الاطمئنان".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك حسن نوايا من الجانب الإثيوبي، حتى وإن كانت العلاقات على مستوى القيادات السياسية جيدة، فمن الواجب والضروري أن يُترجم ذلك إلى اتفاق، "طول ما حسن النوايا مش مترجم لكلام مكتوب يبقى فيه مشكلة احنا ماشيين اللي جاي هيشتغل على أي أساس؟ لازم نحط له قانون بأن سد النهضة لا يتأثر بأشخاص، نأمل قريب استئناف لتفاوض بوجود نية وإرادة سياسية لعمل اتفاق".