نائب وزير الطيران: الوزارة استغلت فترة التوقف لتطوير البنية التحتية في المطارات

أكد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، أن الوزارة استغلت الفترة التي توقف فيها الطيران لتطوير البنية التحتية في المطارات وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وقال مناع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه قام مع وزير الطيران المدني بزيارة لمطار القاهرة واعتبروا أنفسهم ركابا لمتابعة الإجراءات الاحترازية في المطار، لافتًا إلى أنهم مروا بكل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها الراكب.

وشدد مناع على المرور الدائم على المطارات سواء الوزير أو نائبه ورؤساء الشركات وغيرهم لمراجعة الضوابط الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والضيوف.