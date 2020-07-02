ماذا يريد أردوغان من تويتر؟.. حساب رئيس النظام "ساعة ينشر وأخرى يحذف"

يبدو أنّ رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لا يعرف ماذا يريد بالضبط من مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يكشف عنه موقف أردوغان من نشر خطابه الذي يهدد فيه بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي في بلاده، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأردوغان، الذي يريد أن يغلق منصات التواصل، يستخدم هذه المنصات لإعلان الحرب عليها، الأمر أشبه بالطرفة التي تقول إنّ غبيًا بحث على محرك البحث الشهير جوجل، عن كيفية محاربة سيطرة جوجل على محركات البحث.

وحساب رئيس النظام على "تويتر"، شهد أيضًا ترددًا غريبًا، إذ نشر بداية، أمس الأربعاء، خطاب أردوغان الذي يهدد فيه بحذف منصات التواصل، قبل أن يحذف رئيس النظام التركي منشوره بعد سيول من التعليقات الساخرة ضده، ومن ثم يعود مجددًا بنشر الخطاب مرة أخرى.

وهدد أردوغان بغلق منصات التواصل الاجتماعي بتركيا في تصريحات له، أمس الأربعاء، وذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في المحافظات التركية.

وقال أردوغان، أثناء حديثه تعليقًا على الإهانات التي تعرضت لها ابنته إسراء زوجة وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إنجابها طفل جديد، قائلًا: "لماذا اليوتيوب؟، لماذا تويتر؟، لماذا نيتفليكس؟، هل تفهمون ماذا يعني أن نكون ضد منصات التواصل الاجتماعي مثل أن نقول لماذا اليوتيوب، ولماذا تويتر، ولماذا نيتفليكس وغيرهم؟ من أجل القضاء على هذا الفجور. لهذا السبب لابد ان ننقل هذا الموضوع للبرلمان في أقرب وقت ممكن. ونريد من البرلمان أن يزيل ويسيطر على قنوات التواصل الاجتماعي بشكل كامل".

من جهة، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج جديد يحمل اسم "لا تلمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا"، ردًا على تهديدات أردوغان. وتصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا داخل تركيا وشارك فيه عدد كبير من القادة السياسين من الاحزاب المعارضة داخل تركيا.

وكالة "الأناضول" التركية، يبدو أيضًا أنّها تابع لا يفكر في التصرفات، ينفذها فقط في تقليد أعمى للقائد، ففي الوقت الذي نشر فيه أردوغان خطابه على حسابه بتويتر، نشرت بدورها تغطية لهذا الخطاب، وحين حذف أردوغان المنشور حذفت الوكالة تغطيتها وكأن الأمر لم يحدث، قبل أن تعود الوكالة التركية إلى تقليد رئيس بلادها بنشر التغطية مرة ثانية.

وعلى صعيد رد فعل المعارضة التركية، سخرت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار من تهديدات أردوغان بشأن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها منصة نتفليكس.

وقالت أكشنار خلال تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا أغلقت منصة نيتفليكس قبل انتهاء مسلسل Dark، سأكون مستاءه جدًا"، ليرد عليها رئيس النظام التركي، قائلًا: "هم يشاهدون الأفلام والمسلسلات ونحن مستمرون في كتابة التاريخ وخدمة المجتمع"، قبل أن تعقب ميرال أكشنار بتغريدة تحمل صورة لأردوغان وحرمه أمينة أردوغان أثناء احتفالهم بمسلسل "أرطغرل".