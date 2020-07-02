كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 293

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 10.801.841 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 518.843 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.938.530 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا المستجد لأشخاص مخالطين وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، إلى ان عدد الإصابات المسجلة بالوباء بلغ 293 إصابة شفيت منها 110 وتوفيت 9 حالات.

ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1133

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابة واحدة بكورونا المستجد في المملكة، وهي مخالطة لأحد المصابين في العاصمة "عمان"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1133، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الموجز الإعلامي، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء، 3 حالات منها في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية، إلى إجراء 6762 فحصاً مخبريّاً، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ إلى 392400 فحص.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 1788 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان، امس الأربعاء، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالوباء بلغ 3023 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج.

ارتفاع إجمالي إصابات فلسطين إلى 3095

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 330.

وأوضحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن من بين الإصابات 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، أن إجمالي عدد الإصابات في فلسطين بلغ 3095، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2450، وحالات التعافي 634.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 11 حالة في العناية المركزة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إنه اعتبارا من أمس الأربعاء، سيتم إرسال جميع العائدين من الخارج إلى الحجر المنزلي مباشرة، دون احتجازهم في مركز النويعمة في اريحا، بعد أخذ الفحوصات اللازمة منهم.

وأوضحت الكيلة، في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا" الفلسطينية، أنه سيتم إبلاغ المعنيين بنتائج فحوصاتهم، إذا كانت إيجابية فور صدورها، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في المحافظة.

وأشارت آخر المعطيات حول الإصابات بكورونا المستجد في أراضي الـ1948، تسجيل إصابات جديدة في عدة بلدات في مختلف المناطق.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أنه من بين البلدات التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات، رهط، وعرعرة النقب، وكفر قاسم، وأم الفحم، وباقة الغربية

من جانبه، أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أمس الأربعاء، إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله، بشكل كامل لمدة 5 أيام، بعد تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا المستجد.

وأوضحت غنام، في بيان صحفي، أن الاصابات الثماني جميعها من عائلة واحدة، وطواقم الطب الوقائي تعمل على حصر ومتابعة خريطة المخالطين وسحب العينات منهم، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق جاء بالتنسيق مع المجلس القروي وفعاليات أبو فلاح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل وفاة جديدة بكورونا المستجد، بين الجالية الفلسطينية في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية حول العالم إلى 161 وفاة.

وأكدت الوزراة الفلسطينية، في بيان، أمس الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس بين الجالية الفلسطينية في العراق وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2661 إصابة، فيما سجلت 44 حالة تعاف، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 1397.

من جانبه، أوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل 15 اصابة جديدة في صفوف الجالية في فلوريدا، ودالاس، وأوهايو، وميشيجان، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1214 إصابة، حاله منها في العناية المكثفة ووضعها حرج جدا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 51524

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2415 إصابة جديدة بكورونا المستجد و107 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أنه تم فحص 11 ألفًا و378 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 555 ألفا و923 حالة.

وأوضحت الصحة العراقية، أن إجمالي الإصابات في جميع أنحاء العراق بلغ 51 ألفًا و524 حالة، وإجمالي حالات الشفاء بلغت 26 ألفًا و267 حالة واللذين يتلقون العلاج بلغت 23 ألفا و207 حالات، وحالات العناية المركزة 328 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 2050 حالة.

وأعلنت دائرة صحة إقليم كردستان العراق شمال البلاد، أمس الأربعاء، تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكرت الدائرة، في بيان مقتضب، أنه "تم تسجيل ست حالات وفاة بالوباء"، وفقا لقناة "السومرية".

وأعلنت وزارة صحة الإقليم، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، أن الوفيات ارتفعت جراء كورونا المستجد في مدن الإقليم إلى 213 حالة، والإصابات إلى 6403.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنها أجرت 2312 فحصًا جديدًا، موضحة أن النتائج أظهرت إصابة 259 شخصًا جديدًا بكورونا المستجد في جميع مناطق الإقليم، وأوضحت صحة الإقليم، أنه تم شفاء 223 مصابًا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2078.

من جانبه، أعلن وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، عودة استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار رفيق الحريري في بيروت ابتداءً من اليوم الخميس.

وأوضح الشبلي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أمس الأربعاء، أنه بعد التباحث مع الجانب اللبناني وإدارات المطارين تم الاتفاق على عودة استئناف الرحلات التجارية بين البلدين وبواقع رحلتين مجدولتين أسبوعياً على أن يتم التزام المسافرين بالإجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".