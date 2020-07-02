يوميات كورونا بالمغرب العربي.. ارتفاع إصابات تونس لـ1175

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 10.802.849 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 518.921، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.938.954حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة وافدة بكورونا المستجد من بين العائدين إلى تونس من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1175 شخصا، بينهم 1038 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الماضية 513 تحليلا مخبريا، أسفرت عن تسجيل 8 تحاليل إيجابية من بينها حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في الحجر الصحي الإجباري و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأربعاء استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد وانتشاره بسرعة حيث تم من جديد تحطيم الرقم القياسي في عدد الإصابات اليومية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا المستجد، جمال فورار، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 365 حالة جديدة موزعة عبر 37 ولاية، و8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14272 مصابا موزعة عبر 48 ولاية، و920 حالة وفاة، موزعة عبر 40 ولاية، بينما تم تسجيل 143 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10040 حالة مع تسجيل تواجد 48 مصابا تحت العناية الطبية المركزة.

"فورار": ولاية سطيف شرق البلاد تواصل تصدر عدد الإصابات

وأضاف فورار، أن أغلب حالات الوفاة بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 48 مريضا بالعناية المركزة، وأشار المتحدث الرسمي للجنة، إلى ان "اللجنة العلمية دقت ناقوس الخطر وطالبت الولاة بضرورة إعادة غلق كل الأسواق التجارية ومنع التجمعات العائلية لغاية التحكم في الوضع وتسجيل تراجع في انتشار الوباء".

وأشار فورار، إلى أن "ولاية سطيف شرقي البلاد تواصل تصدر عدد الإصابات حسب الولايات حيث تم تسجيل 39 إصابة جديدة متبوعة بالجزائر العاصمة بواقع 30 إصابة ثم ولاية تيبازة غربي العاصمة بإحصاء 27 حالة تليها ولاية بومرداس شرقي العاصمة بواقع 24 إصابة ثم ولاية وهران 21 حالة، فيما سجلت ولاية البليدة التي تعتبر بؤرة الوباء 14 حالة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرمسية "كونا".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في المغرب إلى 12636

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 103 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 12636 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف الوزارة المغربية، أنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 228 حالة، كما تم تسجيل 106 حالات شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 9026 حالة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان، إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المخبرية، قد بلغ 685492 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وقالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين في إيجاز صحفي يومي-بخصوص الحالات النشطة التي توجد قيد التتبع الصحي أو العلاج- إنها ارتفعت إلى 3382 بينها 17 حالة في وضع صحي حرج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

موريتانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 4472

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الأربعاء، تسجيل 55 حالة شفاء، و 109إصابة جديدة بكورونا المستجد

وأكد مدير الصحة العمومي، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 803 فحصا من بينها 125 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4472 حالة، منها 1677 حالة شفاء، و129 وفاة.