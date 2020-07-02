الإبراشي ينتقد رئيس جامعة دمنهور بسبب صورته مع زجاجات المطهر: مش بقالة

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بسبب صورة له مع زجاجات كحول التطهير.

وقال الإبراشي موجهًا كلامه لعبيد، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "ده مش سوبر ماركت يا دكتور عبيد ومش دكان بقالة".

من جهته، طالب عبيد بالنظر إلى الصورة من الجانب الإيجابي وأنّها صورة محفزة وجميلة، مشيرًا إلى أنّ الكحول أُنتج بمعمل كلية الصيدلية المعتمدة في تحليل المادة الفعالة.

وقال الإبراشي: "أصورها وأقول إحنا بننتج، لكن فكرة اضحك عشان الصورة تطلع حلوة وأصدر هذا المشهد لرئيس الجامعة، بشوفه ياخذ من مكانة رئيس الجامعة".

ليرد رئيس جامعة دمنهور: "أنا بشجع زملائي من العمداء وأي عميد بيعمل حاجة انا بشجعه".