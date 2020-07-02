الإبراشي يهاجم رئيس جامعة بسبب صورة فحص اللحمة: نستفيد منك في المجازر

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بسبب صورة له مع ذبيحه وهو يقوم بفصحها قائلًا: "ده مش دور رئيس الجامعة".

وقال صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا بفحص اللحمة بحكم تخصصي أنا أستاذ سلامة غذاء ولو دققت في الصورة هتلاقي شيء مش موجود وأتمنى يبقى موجود في المجازر المصرية لأن أنا هنا بفتح على المريء في الدبيحة وبربطه وأنا عامل رسالة ماجستير عن المجازر في أبوحمص وبربط المريء عشان أمنع تلوث اللحمة بالميكروبات".

وتابع: "ده لأن الجرام الواحد من روث الحيوانات فيه 2 مليار ميكروب فيما فوق ولما بربط المريء مبيحصلش ارتجاع ولو حصل ارتجاع اللحمة بتتلوث بميكروبات سامة" مضيفًا: "وأنا تخصصي كجودة ومراقبة وسلامة غذاء وده تخصص أصيل ليا ولازم أعلم الناس لما تدبح تقفل المريء وده بحث ليا منشور".

ورد الإبراشي قائلًا: "تعالوا نستفيد من الدكتور في المجازر والمدابح ومن الواضح أنه لا يؤدي دوره كرئيس جامعة وشايف أنه بيعمل حاجة تانية".