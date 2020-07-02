الأوقاف عن إغلاق مسجد لعدم الالتزام بالكمامة والمصلية: ساندنا الإمام

علق الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على قيام إمام مسجد بمناشدة الأهالي بعدم الذهاب للمسجد وإعلان إغلاقه لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إن وزير الأوقاف حدد المساجد التي تم فتحها بأنها المساجد التي لها إمام وعامل من الأوقاف.

وتحدث طايع عن الواقعة مشيرًا إلى أن إمام المسجد دخل العزل الصحي أول يوم للفتح بسبب إصابته بفيروس كورونا وحل محله مؤذن المسجد نظرًا لعدم وجود الإمام مشيرًا إلى أنه وجد الأهالي غير ملتزمين بارتداء الكمامة وسجادة الصلاة ونبه عليهم مشددًا أنه يمكن إغلاق المسجد حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت طايع إلى أن جمعة فور علمه بالواقعة وجه بإرسال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان لهذه القرية لتوعية الناس مشددًا على أنه حريص على عدم اغلاق المسجد أو معاقبة العامل.

وأشار إلى أنهم دعموا المؤذن في موقفه وساندوه وتوجهوا للأهالي لإقناعهم بضرورة ارتداء الكمامة والمصلية للحفاظ على سلامتهم.

وأكد طايع أنه في اليوم الخامس لفتح المساجد لم يتم الإبلاغ عن أية مخالفات لافتًا إلى أن نسبة الانضباط بلغت 100% على حسب تعبيره.