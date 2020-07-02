"الأوقاف": تعافي 24 حالة من كورونا بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف تعافي 24 حالة وشفائهم بشكل تام من فيروس كورونا بمستشفى الدعاة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: التجربة تتحدث عن نفسها، فبلغ إجمالي حالات الشفاء والتعافي التام بين المعالجين والمعالجات من فيروس كورونا بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بمصر الجديدة 24 حالة تعافٍ وشفاء تام ومغادرة المستشفى سالمين، مع حالات أخرى متماثلة لتمام الشفاء بإذن الله تعالى، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتمام الشفاء والعافية لكل مريض، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.