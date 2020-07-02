وصول طلاب بيلا لكفر الشيخ لأداء للجان امتحانات الثانوية العامة  

وصل طلاب مدارس مركز بيلا، للجان امتحانات الثانوية العامة بعاصمة كفر الشيخ، حيث وفرت المحافظة نحو 50 أتوبيسا لنقل الطلاب وسط إجراءات امنية مشددة ودوريات شرطة، لتأمين وصول الطلاب للجانهم في المواعيد المحددة، وجرى الدفع بدوريات من رجال المرور لضمان تسيير الطريق.

وكانت المحافظة حددت نقاط التجمعات للأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب، لتكون في "بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبوبدوي"، ويتجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، مشددًا على ضرورة توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، ووجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، مطالبا إدارة المواقف بتوفير سيارات بديلة حال تخلف أحد الأتوبيسات، إضافة لإخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.