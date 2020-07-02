الأرصاد تحذر طلاب الثانوية من أشعة الشمس بسبب الحر والرطوبة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء صيفية طبيعة لمثل هذا التوقيت من العام، ولا توجد أي ظواهر جوية حرجة أو عنيفة تؤثر على الجمهورية خلال هذه الأيام أو الأيام المقبلة.

وشرح شاهين أنّ سرعات الرياح معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وحركة الملاحة البحرية معتدلة سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز مترين في عمق البحرين والأجواء مستقرة لحد كبير.

وشدد شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة بقدر الإمكان، خاصة طلاب الثانوية العامة ممن يمرون بفترة الامتحانات حاليا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأكد شاهين أهمية تجديد هواء الغرفة والمكان المتواجدين به قدر الإمكان وعدم الاعتماد على التكييف فقط، مشيرا إلى تجديد الهواء لكبار السن والأطفال مطلوب جدا، خاصة مع ارتفاع الرطوبة.