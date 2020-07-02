طقس اليوم الخميس 2-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس حار ورطب على معظم الأنحاء.

الطقس في مصر

يسود اليوم شبورة مائية صباحًا وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية،أن المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة، تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الخميس حار نهارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

أما ليلا، فيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.