في 6 سنوات.. 6.33 مليار إجمالي استثمارات "مياه المنوفية" (إنفوجراف)

قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظة المنوفية بلغ نحو 6.33 مليار جنيه.

وأضاف أن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية، وأن العديد من أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي، وكذا رفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن نصيب قطاع مياه الشرب بالمحافظة بلغ مليارين و710 ملايين جنيه، تمثلت فى إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، وإنشاء 3 محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م3 يومياً، وإنشاء عدد 105 محطات مياه، وإنشاء محطة مياه وخطوط بقرية الحامول على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت لـ910 ملايين جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 60 لتر/ثانية بإجمالي 51 ألف لتر يومياً، وإنشاء محطة مياه لمركزي بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 475 مليون جنيه على مساحة 15 فداناً بطاقة تصميمية وصلت إلى 102 ألف م3/يوم لخدمة 58 قرية من قرى مركزي بركة السبع وقويسنا.

وأضاف أن تطوير قطاع الصرف الصحي حظي باهتمام محافظة المنوفية، حيث وصلت الاستثمارات لـ3 مليارات و381 مليون جنيه تمثلت في إنشاء 9 محطات معالجة، 101 محطة رفع، وإحلال وتجديد شبكات، لتصبح جميع مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحي، إضافة إلى 38٪ من القرى، وتنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5.5 فدان بتكلفة 159 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12 ألف م3/يوم، وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي غمرين ومنشأة سلطان ودبركي، وإنشاء محطة صرف صحي قويسنا بتكلفة 55 مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8 آلاف م3/يوم، وضمت المحطة مصافي وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.

وأشار إلى أنه حرصاً من الشركة على تطوير البنية التحتية تم تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه وصرف وحنفيات حريق للمدارس والمصالح الحكومية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد 90 بئراً ارتوازياً بنواحي المحافظة، موضحاً أنه تم تطوير المعامل ومراقبة الجودة لتصل نسبة التغطية بالمحافظة إلى 100٪، بجانب الانتهاء من أعمال تشطيبات المعمل المركزي لمياه الشرب بالمنوفية بإجمال تكلفة 15 مليون جنيه، وتجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية وتجهيز معملي سرس الليان ومركز السادات كمعامل فرعية لمياه الشرب، وإعادة تأهيل معامل محطات المعالجة بالغوري وتلا وتدعيم معامل المحطات بــ60 كيميائياً متخصصاً، علاوة على تجهيز معملي محطات معالجة ساحل الجوابر وميت أبو الكوم وتوفير الأجهزة.

وقال: "شهدت هذه الفترة حصول 13 محطة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) تمثلت في حصول محطة مياه شبين الكوم البحاري عليها ثلاث مرات ومحطة مياه تلا مرتين، وكذا محطة تلا لمعالجة الصرف الصحي ومحطة مياه بركة السبع المرشحة، وحصلت محطات، بهناي المرشحة، كفر الخضرة المرشحة، معالجة الشهداء، شبرازنجي المرشحة، الفرعونية المرشحة، ميت موسى المرشحة، معالجة ميت برة، سرس الليان المرشحة، على تلك الشهادة، إضافة إلى تطبيق تعليمات التشغيل القياسي بجميع محطات الترشيح المباشر والترشيح التقليدي وجميع محطات المعالجة للصرف الصحي والروافع وتطبيق برنامج الصيانة المخططة MASTER بعدد 119 محطة".

كما تم افتتاح وتطوير 11 مركز خدمة عملاء (الهوية الموحدة) بنظام الشباك الواحد بجميع المراكز، بجانب افتتاح 2 مركز مصغر (البتانون – اصطباري)، وإنشاء مركز خدمة عملاء متنقل لتصل نسبة تغطية المراكز 100% من المحافظة، إضافة إلى إنشاء 10 مراكز شحن لعدادات مسبقة الدفع وتفعيل الدفع الإلكتروني من خلال شركتي فورى ومصاري وتفعيل تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى أنه تم تطوير معدات الشركة لتضم سيارة فنطاس مياه نظيفة سعة 10م، و6 لوادر حفر، وحفارين على كاتينة، وجرار اسكانتا، ومقطورة بخزان لرفع الحمأة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وسيارة 3/4 نقل للكسح، وكساحة جوادن، و8 سيارات كسح سعة 8م – 3م، و4 سيارات 3/4 لنقل الكلور، وونش محمل على سيارة، وونش شوكة، وسيارة مجهزة نافوري، وسيارة 3/4 نقل مجهزة فنطاس لنقل الكلور السائل، و8 ضواغط هواء روتارى، بإضافة إلى إعادة تأهيل وسمكرة شاملة لأكثر من 50 سيارة كسح مختلفة وعمل عمرة لـ20 سيارة أنواع مختلفة.