محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المدارس في أبوتيج ضمن "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض مشروعات إنشاء مدارس جديدة بقريتي أبو الحارث والزرابي بمركز أبوتيج، التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل، وتأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع المشروعات للوقاية من كورونا.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط في عدد 60 قرية بالمرحلة الأولى بمراكز المحافظة الأكثر احتياجا بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال جزئي لمدرسة أبو الحارث للتعليم الأساسي والتي يجرى تنفيذها بطاقة 15 فصلا، إضافة إلى الفراغات التكميلية بتكلفة 5 ملايين و454 ألف جنيه، وكذا أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة أبوتيج الثانوية الزراعية بالزرابي بطاقة 20 فصلا، إضافة إلى الفراغات التكميلية بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و720 ألف جنيه.