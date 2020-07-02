عاجل.. وصول رحلة طيران قادمة من سويسرا على متنها 151 سائحا

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، رحلة طيران قادمة من سويسرا، وعلى متنها 151 من السائحين السويسريين، في ثاني الرحلات الجوية لعودة السياحة الخارجية عقب إعلان الحكومة المصرية استئناف حركة الطيران الدولية، عقب توقفها لمدة 3 أشهر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، تجهيز الفرق الطبية والحجر الصحي، لإتمام الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار، وتعقيم الركاب والحقائب فور وصولهم للمطار، والكشف على درجة حواراتهم من خلال الكاميرات الحرارية بصالة الوصول والحفاظ على التباعد والمسافات المختلفة.

ووصلت أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأوكرانية، أمس، من كييف تقل 175 سائحا، إلى مطار الغردقة الدولي، وطبقت إدارة مطار الغردقة الدولي البروتوكول الدولي المتبع والخاص باستقبال رحلات الطيران التي تصل للمرة الأةولى للمطارات برش الطائرة بمدافع المياه.