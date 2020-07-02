تحصيل 100 دولار من المصريين العائدين من بيروت تكلفة فحص "PCR"

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بما صدر من وزارة الصحة اللبنانية بجميع المسافرين القادمين إلى الدولة فيما يتعلق باختبار PCR، فضلا عن تحصيل 100 دولار بما يوازي 1612 جنيها عن طريق شركات الطيران للقادمين تكلفة فحص الاختبار.

وأشارت الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت في تقريرها، إلى أن وزارة الصحة أكدت ضرورة تقيد جميع المسافرين القادمين بعدد من الإجراءات منها التسجيل علي المنصة الإلكترونية الخاصة، ورابط الوزارة والتأكد من صحة البيانات قبل إرسالها.

وأوضحت أنه عند الوصول إلي لبنان سوف يخضع جميع المسافرين إلى اختبار PCR في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي حالة وجود هذا الاختبار من بلد المصدر، يرجى التأكد من تحميل نتيجة الفحص وتاريخه علي المنصة، وعليهم الالتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الاختبار الجديدة الذي أجري علي المطار (لمدة 24 ساعة إلي 48 ساعة).

كما أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بلبنان، تعميما لجميع شركات الطيران التقيد بالإجراءات المتعلقة بالركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان من الدولة التي يتوفر فيها فحص PCR التي تم تحديدها من قبل السلطات المعنية في تلك الدول، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل تاريخ الرحلة إلى بنان، وأن يظهرا نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائق، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلى لبنان.

كما تضمنت الإجراءات قيام شركات الطيران بتحصيل 100 دولار، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصر لبنان، وذلك عن كل راكب يرغب بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 5 سنوات، وهي تكلفة فحص PCR الذي سيخضع له فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، عبر مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة المطار، ويتم إبلاغ نتائج الفحوصات إلى الركاب خلال 24 ساعة من تاريخ وصولهم المطار ويجب عليهم التزام أماكن إقامتهم لحين تبليغهم تلك النتائج.

أما بالنسبة للركاب القادمين من الدول التي ليس بها اختبار PCR سوف يخضعون لدى وصولهم للفحص والاختبار.

ونصت الإجراءات أنه على جميع الركاب الراغبين في القدوم إللا لبنان - باستثناء العسكريين والدبلوماسيين أفراد المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل واللبنانيين المنتسبين إلي الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة، أن يكونوا حائزين على بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية أو عالمية تتضمن تغطية علاج فيروس كورونا طيلة فترة إقامتهم داخل الأراضي اللبنانية أو بإمكانهم الاستحصال علي تلك البوليصة من خلال الموقع الإلكتروني أو عند كونتوارات التأمين لدى وصولهم المطار.