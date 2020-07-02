كوريا الجنوبية: نبذل جهودا كبيرة لإعادة الشمال إلى الحوار

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانج كيونج-هوا"، اليوم، إنّ بلادها تبذل الجهود الشاملة لكي تعود كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار.

وأوضحت "هوا"، في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنّ بيونج يانج لا تتخذ حاليا مزيدا من الإجراءات التي تؤدي إلى تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، لكن الحكومة لا تتراخى في إدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت الوزيرة الكورية الجنوبية، أنّ الحكومة تراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتحافظ على موقف الاستعداد الثابت وتركز جهودها على خلق زخم للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأضافت "هوا"، أنّ الحكومة ستعمل أيضا على تعزيز التعاون مع الدول الرئيسية وغيرها من المجتمع الدولي بناء على التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، أنّ سول وواشنطن تجريان تشاورا وثيقا بشأن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر، في إشارة على ما يبدو إلى نائب وزير الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون.

ووفقا لمصادر، من المرجح أن يزور بيجون كوريا الجنوبية يوم 7 من شهر يوليو الحالي.