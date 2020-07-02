أسامة ربيع يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال كهروميكانيكية لاستاد السويس

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لاستاد قناة السويس الدولي في الإسماعيلية، بين شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة حسن علام تكنولوجي، بحضور عدد من قيادات الهيئة، في مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في أن يثمرالتعاون المشترك عن انتهاء تنفيذ الأعمال المطلوبة؛ لإنشاء استاد قناة السويس الدولي؛ ليكون بمثابة قرية أوليمبية صغيرة والأول من نوعه في منطقة القناة.

وينص التعاقد على توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بمشروع إنشاء استاد القناة الدولي على أن يجرى التنفيذ في فترة تتراوح من 6 أشهر إلى 8 أشهر، وتشمل الأعمال الكهروميكانيكية كل من أنظمة الصوتيات وكاميرات المراقبة وأنظمة التبريد والمحولات والمولدات وأنظمة إطفاء الحريق ومد شبكات المياه والصرف الصحي.