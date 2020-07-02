عضو "صحة البرلمان": نحو 50%؜ من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض

حذر الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التهاون في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع اتجاه الدولة للفتح التدريجي.

وأشار أبو العلا في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، إلى أن الأبحاث أثبتت أن 45% من مصابي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض.

وأكد النائب، أن بعض البلدان التي قامت بعمل مسح كامل كشفت الدراسات أن بينهم مصابين لا يعانون من أي أعراض بنسبة 45%، قائلا: "هذا الأمر يمثل خطورة شديدة، بما يستوجب عدم التراخي في الالتزام بكل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع العدوى".

وجدد أيمن أبو العلا، التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار، لا سيما وأن مصر بدأت فعليا في مرحلة الانفتاح الجزئي.

وقال: "لا مانع من الخروج والتعايش ولكن نظرا لوجود حالات لا تظهر عليها أعراض يجب التعامل وكأن من نتعامل معه مصاب أو أننا نحن مصابون ونحافظ على عدم التسبب في العدوى لأحد، مشددا على أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة توخي الحظر في التعامل مع البلاد التي لا زال بها تفشي للفيروس، لا سيما في ظل فتح حركة الطيران مع عدد من دول العالم.