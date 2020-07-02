ضبط 1315 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها 3 أطنان لحم فاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1315) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مدير مصنع لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، لحيازته 3,240 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – هياكل – دواجن – دهون حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مدير شركة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية، لحيازته (6,330 طن جبن أبيض "معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة " – 24000 استيكر وعبوة بلاستيك فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة – مستلزمات تعبئة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكي ، مخالفا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية.

وجرى ضبط مدير مصنع دون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، لحيازته 10600 قطعة كمامة دون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي – تحت التجهيز"و(كميات كبيرة من "دعامات – شمع لاصق – أكياس بلاستيك" مجهولة المصدر.

كما جرى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، لاستيلائه على 937857 جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية.