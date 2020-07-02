رغم ظروف وباء كورونا.. الكبد المصري: وقعنا أكثر من 8 آلاف كشف طبي

قال الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد، إنه رغم ظروف جائحة كورونا التي تجتاح العالم ، إلا أن الجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين لم تتوقف عن تقديم الخدمات الطبية لمرضي الكبد وأورام الكبد والفيروسات الكبدية لانهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ولا يمكن التأخر عن تقديم الاستشارات الطبية والكشف والعلاج وإجراء الجراحات اللازمة لهم.

وأضاف شيحة، في بيان صحفي، أنه خلال الثلاثة شهور الماضية "أبريل، مايو، يونيو" تم توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد بقولنجيل وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين، على 8167 مريضا، وإجراء 784 حالة منظار، وعمل 570 حالة أشعة فيبروسكان، و1167 حالة أشعة موجات صوتية، و120 حاله أشعة X RAY و674 حالة أشعة مقطعية، وإجراء 112 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد مجانا وإجراء 124 عملية جراحية متنوعة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أنه تم إجراء تحليل طبي لعدد 1749 مريض، وصرف علاج كبد مزمن لعدد 3198 مريضا وتقديم علاج فيرس بي لعدد 1356 مريضا، وتطعيم 2315 ضد فيرس بي.

وأكد شيحة انه منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا تم اخد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لحماية الأطقم الطبية سواء الأطباء أو التمريض أو الفنيين أو الإداريين بالتعقيم والتطهير المستمر واستخدام أحدث الكواشف الطبية لقياس درجات الحرارة للكشف المبكر عن مستوي الإصابة بالإضافة إلي الإجراءات والاحتياطات الخاصة بالمرضي والمترددين علي الجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري وتسليمهم كمامات طبية وقياس درجات الحرارة لهم.