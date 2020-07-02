الشرطة تمنع أولياء الأمور من التواجد في محيط لجان كفر الشيخ

توافد طلاب الثانوية العام بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل على اللجان لأداء امتحان مواد الاستاتيكا للشعبة الرياضية والأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في السابعة والنصف صباحا، لمنع تكرار التكدس الذي حدث بمحيط اللجان من قبل الطلاب في الامتحانات الماضية، والتزم الطلاب بالإجراءات الصحية والاحترازية، من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات الأمان.

وكثّفت قوات الشرطة تواجدها أمام اللجان، ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، وأغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.

ويؤدي 19 ألفا و413 طالبا وطالبة ثاني امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.