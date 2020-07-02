نقل صناديق امتحان الاستاتيكا والأحياء والفلسفة إلى لجان كفر الشيخ

بدأت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قبل قليل، نقل صناديق أسئلة امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق، الخاصة بالثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة بالعاصمة إلى لجان مراكز المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

ونقلت الأسئلة في صناديق حديدية مغلقة بقفلين بأرقام سرية، وجرى وضع صناديق كل خط سير في أتوبيس وانطلق لتوزيعها على اللجان الفرعية، وسط حراسة امنية مشددة.

واستقبلت لجان الثانوية الطلاب منذ السابعة والنصف صباحا، حيث جرى تركيب بوابات التعقيم وتوفير المعقمات والكمامات للطلاب، وتوفير المبردات والكمامات وأجهزة القياس الحراري، وحجرتي العزل بكل لجنة، مشددا على توفير الجو المناسب للطلاب.