امتحانات السنوات النهائية بجامعة مطروح بلا شكاوى

أعلن الأستاذ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019/ 2020، لطلاب السنوات النهائية "البكالوريوس"، فى كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطري، بالإضافة إلى كلية السياحة والفنادق، وسط إجراءات وتدابير إحترازية ووقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ولم يشتكى الطلاب فى الجامعة من الامتحانات عقب الانتهاء منها فى الكليات الثلاثة، معبرين عن سعادتهم من الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، متمنيين أن تأتى جميع الإمتحانات سهلة.

وأكد "النجار"، على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، ومراعاة دخول وإنصراف الطلاب وتطبيق التباعد، واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة التزام جميع الكليات بالضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية منذ حضور الطالب للحرم ودخوله لجنة الإمتحان حتى إنصرافه بعد إنتهاء مواعيد الإمتحانات.

كان المجلس الأعلى للجامعات، أقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الماضى بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020، وترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة،