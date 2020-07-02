13 يوليو.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون انتهاكات تركيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 13 يوليو الحالي، بدعوة من باريس لمناقشة تعديات تركيا في منطقة المتوسط، مشيرًا إلى أنّه من الممكن فرض عقوبات جديدة عليها، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن لودريان قوله في جلسة استماع برلمانية، إنّه بناء على "طلبنا سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو بشأن المسألة التركية فقط، لقد اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا بسبب التنقيب التركي في المنطقة الاقتصادية القبرصية، ويمكن التفكير في عقوبات أخرى".

وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية الفرنسي، شركاءه في الاتحاد الأوروبي، لإجراء محادثات عاجلة حول العلاقات المستقبلية مع تركيا، بعد اشتباك باريس مع أنقرة بشأن دور الأخيرة في ليبيا.

وتوترت العلاقات بين حليفي "الناتو"، فرنسا وتركيا، في الأسابيع الأخيرة، وانتقدت باريس دعم تركيا العسكري لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا ودور تركيا في الصراع السوري، وأيضا عمليات الحفر التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت نقطة خلاف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "تعتبر فرنسا أنّه من الضروري أن يفتح الاتحاد الأوروبي بسرعة شديدة مناقشة جوهرية، مع عدم استبعاد أي شيء، بشأن آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة".

وأضاف لودريان، أنّه يجب على الاتحاد الأوروبي الدفاع بقوة عن مصالحه الخاصة.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا، بلعب لعبة خطيرة في ليبيا، وردت تركيا، قائلة إنّ ماكرون لا بد أنّه عانى من خسوف في العقل لمعارضة دعم أنقرة لحكومة طرابلس.

وقال لودريان في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين جلبتهم أنقرة إلى ليبيا: "نحتاج إلى توضيحات حول الدور الذي تنوي تركيا لعبه في ليبيا".