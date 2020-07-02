ضبط طالبة جامعية أنشأت "جروب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية وإجابتها

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر المسؤول عن إدارة مجموعة على أحد التطبيقات الإلكترونية أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي من خلال الفحص الفني وإجراء التحريات، عن أن وراء ارتكاب ذلك النشاط (طالبة جامعية، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطها بمحل إقامتها، وعثر بحوزتها على الهاتف المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وإدارتها للمجموعة بغرض مساعدة أحد أقاربها من طلبة الثانوية العامة على الغش في أثناء الامتحانات