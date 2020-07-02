إصابة 3 طالبات بإغماء داخل لجنة ثانوية بالغربية

أصيبت 3 طالبات في لجنة قطور الثانوية بحالة إغماء داخل اللجنة، وتم نقلهن إلى مستشفى قطور المركزي بسيارات الإسعاف لإسعافهن.

وكشفت مصادر في غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، انها تلقت اخطارا بتعرض "سالى. ا"، "إيمان. م"، "نادية. ا"، 3 طالبات بالجنة قطور الثانوية، للإغماء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم نقلهن إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لإسعافهن.

كان الدكتور أحمد عطا تائب محافظ الغربية، تفقد اليوم الخميس، سير امتحانات الثانوية العامة بكافة اللجان على مستوى مركزي طنطا وقطور، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، واطمأن الدكتور أحمد عطا على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان دون أية عقبات، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية والصحية في إنجاح سير الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.